Очередной этап строительных работ в Джоджуг Марджанлы завершится в течение месяца

2017-08-21 10:30 | www.apa.az | 5

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев продолжается очередной этап строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству.

Как сообщили АПА к Госкомитете, к строительным работам привлечены около 30 техники и более 350 работников. На данном этапе проводится строительство 100 частных домов, детских садов на 50 мест, медпунктов, зданий для клубных центров, почтовых зданий и других необходимых инфраструктурных объектов. 14 домов, которые будут построены на территории площадью 17 га, будут однокомнатными, 38 – двухкомнатными, 36 – трехкомнатными, 12 – четырехкомнатными. На каждую семью будет выделен земельный участок в 0,10 га. В поселке на территории площадью 1,75 гектара будет разбита зеленая зона, построены дороги, тротуары и др. Строительные работы планируется завершить в течение трех месяцев. В поселке будут обеспечены газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Строительные работы планируется завершить в течение месяца.

В поселок будут переселены вынужденные переселенцы из села Джоджуг Марджанлы.