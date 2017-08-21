Начинается очередной этап по приему учителей на работу

2017-08-21 10:34 | www.oxu.az | 3

С сегодняшнего дня начинается очередной этап по централизованному приему учителей на работу в общеобразовательные заведения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, информация о месте и времени проведения собеседования направлена на личную страницу кандидатов.

Кандидаты, приглашенные на собеседование, которое продлится до 26 августа, должны принести удостоверение личности, диплом о высшем или среднем специальном образовании, а также вкладыш в диплом.

Кандидаты, которые не были приглашены на собеседование ввиду того, что набранное ими количество баллов не соответствовало выбранному вакантному месту, могут принять участие в очередном размещении в начале сентября.

Конкурс по приему учителей на работу проходит в 4 этапа (оценка показателей в электронном заявлении, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

И.Ф.

