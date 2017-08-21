В Гейчае совершено убийство

2017-08-21 10:40 | www.apa.az | 2

Как сообщает местное бюро АПА, убийство было совершено минувшей ночью в городе Гейчай. Житель города Абдульрахманов Парвиз Шахин оглу (1992 г.р.) во время драки, возникшей на почве личного конфликта, нанес ножевые ранения жителю города Гейчай Акберову Мушфигу Низами оглу (1989 г.р.). Получивший ранения в грудь и брюшную полость М.Акберов был госпитализирован в Гейчайскую центральную районную больницу, однако несмотря на усилия врачей спасти его не удалось.

По факту в прокуратуре Гейчайского района ведется расследование.