В Баку женщину и ее сына ударили ножом

2017-08-21 10:44 | www.oxu.az | 3

В Баку женщина и ее сын получили ножевые ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Хазарском районе.

Жительница поселка Бузовна Гюльсура Кязымова 1967 г.р. и ее 13-летний сын Валех Кязымов получили несколько ножевых ранений. Оба госпитализированы.

О произошедшем сообщили в Управление полиции Хазарского района. Предварительное расследование показало, что преступление совершил пасынок Г.Кязымовой.

По факту ведется расследование.

Э.А.

