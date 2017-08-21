В Баку женщину и ее сына ударили ножом
2017-08-21 10:44 | www.oxu.az | 3
В Баку женщина и ее сын получили ножевые ранения.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Хазарском районе.
Жительница поселка Бузовна Гюльсура Кязымова 1967 г.р. и ее 13-летний сын Валех Кязымов получили несколько ножевых ранений. Оба госпитализированы.
О произошедшем сообщили в Управление полиции Хазарского района. Предварительное расследование показало, что преступление совершил пасынок Г.Кязымовой.
По факту ведется расследование.