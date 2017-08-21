В Баку состоялась сессия открытия Глобального форума молодых лидеров

2017-08-21 10:50 | www.apa.az | 3

Сегодня в Баку прошла сессия открытия Глобального форума молодых лидеров, проходящего при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой. Организатором мероприятия является Международный центр Низами Гянджеви. Как сообщает АПА, выступивший на форуме сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, директор Александрийской библиотеки Египта Исмаил Сарагялдин, подчеркнул значимость форума.

Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, в свою очередь, обращаясь к участникам форума, отметил, что будущее нашей планеты будет строиться вместе с молодыми лидерами.

«Вместе с молодыми лидерами мы можем сделать будущее нашей планеты еще лучше. Молодые лидеры должны стремиться к миру, выступать против войны, вести мир в правильном направлении», - сказал он.

А бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко в своем выступлении сделала акцент на важность обеспечения прозрачности при создании электронного правительства.

«В настоящее время наблюдается стремительное развитие медицинской сферы. Стоит также отметить развитие биоэнергетики. Компьютерные технологии сделают медицинские услуги еще более эффективными. Что касается нас, то мы должны направить наши усилия главным образом на обеспечение свободы и доступности инноваций», - отметила она.

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс в своей речи отметил важность форума с точки зрения изучения опыта молодыми лидерами.