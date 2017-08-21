При нападении неизвестных на филиппинскую деревню погибли 9 человек

2017-08-21 10:50 | www.apa.az | 4

Сегодня группа вооруженных людей напала на деревню в филиппинской провинции Басилан.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, девять человек погибли, десять получили ранения. Как заявил представитель полиции Автономного региона в Мусульманском Минданао Реубен Теодор Синдак, вооруженные люди вошли в деревню, стали стрелять в людей и поджигать дома. По его словам, в нападении участвовали до 50 человек. Полиция пока не установила, кто может стоять за случившимся.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в мае президент Филиппин Родриго Дутерте после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой ввел военное положение в провинции Минданао, расположенной рядом с Басилан. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.