Ассистент врача, обвиняемого «Фаэтонщиком» Назимом, сделал заявление – ФОТО

2017-08-21 10:50 | www.oxu.az | 3

Певец Назим Пишьяры («Фаэтонщик» Назим), о смерти которого ошибочно сообщили несколько дней назад, обвинил оперировавшего его врача Эльмана Азимова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qaynarinfo, ассистент Эльмана Азимова заявил, что ни больница, ни врач не виноваты в этой операции.

«У таких больных риски при операции в 4-5 раз выше. Об этом Назиму Пишьяры мы сказали заранее. Первая операция прошла в Баку, вторая в Турции. По имеющимся у нас данным, сейчас его состояние стабильное», - заявил он.

А.С.

