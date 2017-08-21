Будущее планеты будет построено совместно с молодыми лидерами - экс-президент Болгарии

2017-08-21 10:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend – Будущее планеты будет построено совместно с молодыми лидерами, сказал бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев, выступая в понедельник на Глобальном форуме молодых лидеров в Баку.

«Мы совместно с молодежью можем построить прекрасное будущее. Молодые лидеры должны быть миролюбивыми, выступать против войн и направить мир в правильное русло», - сказал Плевнелиев.

Глобальный форум молодых лидеров организован при поддержке Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви.

Выступивший на открытии форума сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, директор библиотеки Александрии Исмаил Серагельдин отметил важность проводимого в Баку мероприятия.

Бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко отметила в своем выступлении важность обеспечения прозрачности электронного правительства, доступности медицинских услуг, а также развития медицины, биогенетики.

Экс-президент Латвии Вальдис Затлерс отметил значение форума с точки зрения обмена опытом для молодых лидеров.

В работе форума также принимают участие бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Хорватии Иво Йосипович, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, бывший президент Израиля Далия Ицик, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

Для участия в работе форума приглашены другие авторитетные общественные деятели, а также около 20 высоких гостей из числа глав крупных компаний. В мероприятии принимают участие около 80 молодых лидеров и исследователей, представителей престижных высших учебных заведений, а также ряд молодых бизнесменов.

Во время панельных собраний и групповых обсуждений, проводимых в рамках форума, молодые лидеры проведут обмен мнениями по различным темам в виде интерактивного диалога с бывшими главами государств, которые обладают большим политическим опытом.

(Автор: Эльчин Мехиев)