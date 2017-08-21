Количество пассажирских авиарейсов между Азербайджаном и РФ может вырасти

2017-08-21 10:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" получила разрешение на выполнение рейсов в Азербайджан, говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, размещенном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России ("Росавиация").

В протоколе отмечается, что авиакомпания "Уральские авиалинии" получила допуск к выполнению регулярных пассажирских рейсов Москва-Лянкяран с периодичностью семь раз в неделю.

Решением структуры авиакомпания "ИрАэро" также получила разрешение на увеличение числа полетов по маршруту Красноярск-Баку с двух до семи раз в неделю.

В то же время в протоколе отмечается, что грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, ранее получившая разрешение на выполнение перевозок по маршруту Москва-Баку-Гонконг с правами пятой свободы воздуха на участке Баку-Гонконг, самостоятельно отозвала допуск по данному направлению.

(Автор: Максим Цурков)

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