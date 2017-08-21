В Исландии автомобиль въехал в здание аэропорта

2017-08-21 10:55 | www.apa.az | 3

В здание исландского международного аэропорта Кеблавик, который находится в 50 километрах от столицы страны Рейкьявика, въехал автомобиль.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом 20 августа написала газета Iceland Monitor.

Согласно информации, водителю машины на вид около 20 лет. Сообщается, что мужчина также ударил полицейского и вытащил женщину из автомобиля, на котором и врезался в здание авиагавани.

Накануне водитель автомобиля в Бельгии врезался в группу людей — участников вечеринки. В результате случившегося четыре человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Виновные были задержаны полицейскими через час в результате преследования.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали двое стражей порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов в Испании, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки на себя взяла группировка «Исламское государство».