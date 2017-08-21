В Габале сотрудник дорожной полиции умер в ДТП

2017-08-21 11:02 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, авария была зарегистрирована на автомагистрали Габала-Агдаш на территории села Савалан.

Житель села Дэхне Агдашского района Манафов Ислам Нариман оглу (1991 г.р.), находясь за рулем автомобиля марки «ВАЗ-2107» (03-BJ-363), внезапно потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и скатился в овраг.

В результате ДТП сотрудник отделения дорожной полиции Отдела полиции Габалинского района, сержант Ислам Манафов получил тяжелые травмы. Он скончался по дороге в Габалинскую центральную районную больницу.

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.