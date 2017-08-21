Премьер Киргизии метит в президенты

2017-08-21 10:54 | www.oxu.az | 5

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Очередные выборы главы Киргизии назначены на 15 октября в связи с окончанием срока президентских полномочий Алмазбека Атамбаева. Согласно конституции страны, президент избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать этот высокий пост. Выдвижение кандидатов завершилось 1 августа. Первоначально с заявлениями в ЦИК страны о желании принять участие в президентской гонке обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.

Н.О.