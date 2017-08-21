Azerbaycan’dan katılımcılar İzmir'den Samsun'a ralli yarışında yarışıyor

2017-08-21 11:03 | www.trend.az | 1

Michelin tarafından üretilen BFGoodrich, Türkiye’deki ralli organizasyonlarının en iddialılarından Transanatolia Rally Raid’e sponsor oldu

19 Ağustos’ta başlayan yarış bu yıl İzmir’den start adı. İzmir’den Samsun’a kadar sürecek macera dolu yarış, Akdeniz’e oradan da Karadeniz’e uzanacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Transanatolia Rally Raid’e İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Azerbaycan ve Kıbrıs’tan katılımcılar yarışıyor. Türkiye’den ise Selen & Koray Muratoğlu çifti de Toyota Hilux ile yarışıyor.