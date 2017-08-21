В Грузии обсуждено создание Caspian Energy Georgia

2017-08-21 11:17 | www.apa.az | 3

Создание Caspian Energy Georgia стало главной темой встречи представителей Администрации правительства Грузии, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии и делегации Caspian European Club и Caspian Energy International Media Group.

Как сообщили АПА-Экономикс в Caspian Energy International Media Group, советник премьер-министра Грузии по вопросам внешнеполитических отношений Тедо Джапаридзе отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, он также подчеркнул высокие темпы реализации совместных проектов. Взаимопонимание и тесное сотрудничество на уровне государственных структур обуславливают необходимость налаживания тесных контактов представителей частного сектора Грузии и Азербайджана. В связи с этим Тедо Джапаридзе отметил, что правительство Грузии приветствует возобновление деятельности Caspian Energy Georgia, отметив, что Клуб и медиа группа являются узнаваемыми как в регионе, так и за его пределами. «Правительство Грузии будет всячески поддерживать деятельность Caspian Energy Georgia. Мы очень довольны сложившимся на сегодняшний день сотрудничеством», - сказал советник премьер-министра. Он подчеркнул, что одной из поставленных перед нами задач, является выход на зарубежные рынки, развитие отношений с соседними странами. В связи с этим Т.Джапаридзе отметил важность возобновления ежегодного международного Caspian Energy Forum Tbilisi.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Дурсун Гасанов отметил активную позицию правительства Грузии в плодотворном сотрудничестве с Азербайджаном и выразил уверенность в том что деятельность Caspian Energy Georgia, внесет важную лепту в его развитие. Он пригласил членов правительства принимать активное участие в бизнес форумах и CEO Lunch Tbilisi, которые стартуют 29 сентября 2017 года. CEO Lunch Tbilisi будет проводиться каждую последнюю пятницу месяца. «Примечательно, что возобновление деятельности Caspian Energy Georgia совпала с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией», - завершил посол.

Участники встречи были проинформированы о том, что Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Caspian European Club ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов. Председателем Caspian European Club является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Тельман Алиев в свою очередь поблагодарил правительство Грузии, посольство Азербайджанской Республики в Грузии за оказываемую поддержку деятельности Caspian European Club и Caspian Energy International Media Group.

На встрече, в которой присутствовали советник премьер-министра Грузии по вопросам внешнеполитических отношений Тедо Джапаридзе, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, второй секретарь посольства Фахри Гаджиев, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев и генеральный директор Caspian Energy International Media Group Расим Махмудов, также были обсуждены планы и проекты, которые будут реализованы в рамках Caspian Energy Georgia в ближайшие 5 лет.