Назначен новый директор Института травматологии и ортопедии

2017-08-21 11:04 | www.oxu.az | 3

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии министерства здравоохранения назначен новый директор.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Октай Ширалиев.

Согласно приказу, на эту должность назначен Ильгар Абульфаз оглу Гасымов.

Бывший директор института Вагиф Вердиев по собственному желанию освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что И. Гасымов родился в 1965 году в городе Баку. В 1988 году окончил Азербайджанский медуниверситет. В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию в Московском центральном институте травматологии. В 1996-2000 годы прошел докторантуру в Московском центральном институте травматологии, защитил степень доктора медицинских наук.

В 2000-2004 годах работал главным научным сотрудником в отделе артропластики и эндопротезирования крупных суставов в Московском центральном институте травматологии. В 2004-2006 годах был научным сотрудником кафедры травматологии и ортопедии. Впоследствии, вернувшись в Баку, работал по специальности.

А.С.

