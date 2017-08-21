Проведение Глобального форума молодых лидеров в Баку очередной успех Азербайджана - экс первая леди Украины

2017-08-21 11:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведение Глобального форума молодых лидеров в Баку очередной успех Азербайджана, сказала в понедельник бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко, в ходе проходящего в Баку форума.

Подобные форумы предоставляют молодым лидерам возможность изучать опыт опытных политиков, сказала Ющенко.

По словам Ющенко, она участвует в работе форума вместе с 18-летней дочерью и рада показать ей, насколько прекрасной страной является Азербайджан.

Глобальный форум молодых лидеров организован при поддержке Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви.

В Форуме принимают участие экс-президент Латвии Вальдис Затлерс, бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Хорватии Иво Йосипович, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, бывший президент Израиля Далия Ицик, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, директор библиотеки Александрии Исмаил Серагельдин, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

На форум также приглашены другие авторитетные общественные деятели, а также около 20 высоких гостей из числа глав крупных компаний. Также в мероприятии принимают участие около 80 молодых лидеров и исследователей, представителей престижных высших учебных заведений, а также ряд молодых бизнесменов.

Во время панельных собраний и групповых обсуждений, проводимых в рамках форума, молодые лидеры проведут обмен мнениями по различным темам в виде интерактивного диалога с бывшими главами государств, которые обладают большим политическим опытом.

(Автор: Эльчин Мехиев)