«Пишик» Гюнель будет вести передачу

2017-08-21 11:12 | www.oxu.az | 3

Певица Гюнель Алекперова, известная как «Пишик» Гюнель, будет вести передачу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Axşam.az, в новом сезоне певица выйдет в эфир на телеканале ARB.

Гюнель уже начала подготовку к проекту. Сегодня певица распространила краткий анонс передачи.

«Кто хочет участвовать в новом телевизионном проекте? Наш повар придет к вам домой и научить готовить. Вашими гостями станут известные певцы», - говорит певица в анонсе.

А.С.

