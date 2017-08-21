Иньеста об уходе из «Барселоны»

2017-08-21 11:16 | www.oxu.az | 3

Футболист испанского клуба «Барселона» Андрес Иньеста отметил, что вероятно покинет каталонский клуб, передает Oxu.Az cо ссылкой на Gazeta.ru.

«Я все еще не продлил контракт с «Барселоной». Я пережил чувства, которые раньше мне были незнакомы. Но полагаю, что это нормально. Теперь есть сценарий, которого три года назад я и представить себе не мог. Скажем так: сейчас планирую уход из «Барселоны», чего раньше не делал», - приводит слова Иньесты El Pais.

Н.О.