Украинская певица Руслана: «Я учусь мугаму»

2017-08-21 11:30 | www.apa.az | 3

«Азербайджан является уникальной и демократической платформой для того, чтобы собрать вместе совершенно разных людей»

Как сообщает АПА, об этом заявила прибывшая в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров украинская певица Руслана. Она сказала, что всегда принимает участие в культурных проектах в Азербайджане, а также в связанных с «Eurovision» процессах: «Я учусь мугаму. Меня пригласили на это мероприятие как «голос Майдана». Здесь мы обсуждаем, как люди могут изменить мир. Новые лидеры способны создать новый мир».