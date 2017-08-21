Затлерс: «Баку имеет большой опыт проведения подобных мероприятий»

2017-08-21 11:35 | www.apa.az | 3

«Проведение молодежного форума является очень хорошей идеей».

Как сообщает АПА, об этом сказала супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко Катерина Ющенко, находящаяся в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров. По ее словам, такого рода мероприятия создают возможность для молодежи изучать опыт старшего поколения.

«Я принимаю участие в форуме вместе со своей 18-летней дочерью. Хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что мне представилась возможность показать ей насколько прекрасен Азербайджан. Азербайджан организовал этот форум на очень хорошем уровне», - отметила она.

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс, в свою очередь, выразил мнение, что Форум молодых лидеров представляет собой платформу, где молодые люди проводят встречи с опытными людьми, являющимися носителями культур различных стран.

«Благодаря этому форуму они определяют роль молодежи в нашем мире, полном разнообразия. Баку является одним из самых лучших мест для этого. Город имеет большой опыт по проведению подобных мероприятий», - констатировал он.

Бывший президент Болгарии Росен Плеквнелиев подчеркнул, что гордится тем, что, будучи президентом, он подписал с Азербайджаном соглашение о стратегическом партнерстве. Он напомнил, что в качестве президента Болгарии принимал участие в открытии проекта Южный газовый коридор: «В период моего президентства было подписано соглашение о закупке 1 млрд. кубометров газа из Азербайджана. Я горжусь тем, что прилагал усилия для еще большего развития этих связей. Между Болгарией и Азербайджаном существует тесная дружба и установлены экономические связи».



Отметим, сегодня в Баку при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви начался Глобальный форум молодых лидеров.



Для участия в мероприятии в Баку приехали бывшие президенты некоторых стран, премьер-министры, влиятельные общественные и государственные деятели.



В работе форума принимают участие президент Болгарии Росен Плевнелиев, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Хорватии Иво Йосипович, бывший президент Латвии Валдис Затлерс, бывший премьер Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, бывший президент Израиля Далия Ицик, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший первый вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, бывший глава МИД Турции Хикмет Четин.



На форум приглашены около 20 гостей высшего уровня. В рамках заседания молодые лидеры обсудят с бывшими главами государств и правительств различные темы в форме интерактивного диалога.