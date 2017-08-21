В Грузии горит национальный парк

2017-08-21 11:18 | www.oxu.az | 4

В Грузии в Боржоми-Харагаульском национальном парке горит лес. Огонь уже уничтожил более пяти гектаров леса, пожарные продолжают работу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Пожар начался 20 августа днем. Сильный ветер стал причиной быстрого распространения огня по территории заповедника. До наступления темноты в тушении пожара участвовал вертолет.

В настоящее время на месте работают порядка 200 пожарных, локализовать пожар пока не удалось.

Руководитель Национального агентства окружающей среды Торнике Гвазава заявил, что пожарные рассчитывают локализовать огонь во второй половине дня.

По информации министерства внутренних дел Грузии, возбуждено уголовное дело по статье «Порча имущества».

Н.О.