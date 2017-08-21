В Габале автомобиль сотрудника дорожной полиции упал в ущелье
2017-08-21 11:20 | www.oxu.az | 6
В Габалинском районе в результате ДТП погиб сотрудник дорожной полиции.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на автомобильной дороге Габала-Агдаш на территории села Савалан.
Житель агдашского села Дахна Халил Ислам Манафов 1991 г.р. на автомобиле «ВАЗ 2107» потерял управление, и автомобиль, съехав с дороги, упал в овраг.
Сержант отделения отдела дорожной полиции Отделения полиции Габалинского района Ислам Манафов в результате ДТП получил травмы и скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.