В Габале автомобиль сотрудника дорожной полиции упал в ущелье

2017-08-21 11:20 | www.oxu.az | 6

В Габалинском районе в результате ДТП погиб сотрудник дорожной полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на автомобильной дороге Габала-Агдаш на территории села Савалан.

Житель агдашского села Дахна Халил Ислам Манафов 1991 г.р. на автомобиле «ВАЗ 2107» потерял управление, и автомобиль, съехав с дороги, упал в овраг.

Сержант отделения отдела дорожной полиции Отделения полиции Габалинского района Ислам Манафов в результате ДТП получил травмы и скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.

Э.А.

