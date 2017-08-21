Капитан «Реала» попал в список антирекордсменов

2017-08-21 11:23 | www.oxu.az | 4

Капитан «Реала» Серхио Рамос присоединился к компании главных антирекордсменов испанского первенства по количеству удалений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, красная карточка, полученная футболистом под занавес противостояния с «Депортиво» в первом туре Примеры, стала 18-й в его карьере.

Также по 18 раз удалялись с поля уже завершившие карьеру футболистов Пабло Альфаро и Хави Агуадо, выступавшие на позиции центрального защитника.

На старте нового сезона чемпионы Испании одержали убедительную победу над «Депортиво» на выезде со счётом 3:0.

Э.А.

