Международный банк Азербайджана запустил льготную кампанию для сотрудников Специальной службы госохраны

2017-08-21 11:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) запускает льготную кампанию приуроченную к профессиональному празднику сотрудников Специальной службы государственной охраны, который отмечается 23 августа, сообщает в понедельник банк.

В рамках кампании военнослужащие и сотрудники Специальной службы государственной охраны, являющиеся владельцами зарплатных карт МБА, смогут получить кредит по льготным условиям.

Кампания проводится в период с 21 августа по 31 августа.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 15 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 36 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 25%

До 3 000 манатов поручитель не требуется

Оформление кредитов БЕЗ КОМИССИИ

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.