Исамил Серагельдин выступил на Глобальном форуме молодых лидеров с презентацией «Развитие молодежного лидерства»

2017-08-21 11:59 | www.apa.az | 3

Сегодня в Баку при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви начался Глобальный форум молодых лидеров. В рамках форума с презентацией «Развитие молодежного лидерства» сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исамил Серагельдин.

Как сообщает АПА, И. Серагельдин сказал, что в настоящий момент существует такое мнение, что бедные во всем мире станут еще беднее, а богатые – богаче, наблюдаются тенденции безнадежности.

В то же время он подчеркнул, что верит возможность равенства благодаря инклюзивности, миру: «На основе информации формируются знания, благодаря которым мы должны достигнуть мудрости. В первых рядах должны стоять культура, искусство. Мы должны придавать значение молодому лидерству, основанному на науке. Такие люди как Ньютон, Эйнштейн сделали открытия, когда были очень молодыми. Сегодня с помощью интернет и мобильных телефонов могут добиться многого. Именно молодежь должна удивить мир».