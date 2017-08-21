Андрей Малахов об уходе с Первого канала, ребенке и новой работе

2017-08-21 11:30 | www.oxu.az | 2

Уход Андрея Малахова с Первого канала — тема номер один для российских СМИ вот уже которую неделю. Пока все обсуждали неожиданное карьерное решение телеведущего и его декретный отпуск, а одни слухи сменялись другими, сам Малахов хранил молчание и лишь отшучивался. Наконец он решил расставить все точки над «и» и дал большое и откровенное интервью изданию Коммерсант, в котором рассказал о причинах ухода, рождении долгожданного ребенка и новой работе.

Как передает Oxu.Az, Малахов подтвердил изданию, что теперь будет работать на канале ВГТРК «Россия 1» — в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», в которой будет и ведущим, и продюсером. По словам журналиста, он давно мечтал о собственном телешоу, ведь уже давно перерос «Пусть говорят» и «Сегодня вечером»:

- Хотя ты стал популярным телеведущим, ты все равно работаешь с теми же людьми, которые относятся к тебе как к сыну полка. Это ситуация, когда твои коллеги пришли гораздо позже, но уже имеют собственные проекты. А у тебя все тот же прежний статус. Ожидается, что ты будешь «ведущим на ухе», но тебе уже есть о чем самому поговорить со своими зрителями. Это как в семейной жизни: сначала была любовь, потом это переросло в привычку, а в какой-то момент — это брак по расчету, заявил Малахов.

- Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте, подчеркнул телеведущий.

О конфликте с продюсером Натальей Никоновой, которая когда-то придумала «Пусть говорят» и в этом году после длительного перерыва вернулась на Первый канал, Малахов распространяться не стал, многозначительно отметив, что «в любви и нелюбви надо быть последовательным».

Малахов отметил, что заранее предупредил руководство канала о том, что собирается уйти, но на Первом ему долго не верили. Заявление об увольнении и письмо генеральному директору канала Константину Эрнсту телеведущий написал в первый день своего отпуска. С Эрнстом, к слову, у Малахова был серьезный разговор, в котором они обсуждали «будущее телевидения и перспективы, которые могут ждать в новом сезоне».

- На этот разговор накладывалось то, что в ноябре у меня должен появиться ребенок, и я говорил, что мне нужно хотя бы день в неделю посвятить тому, о чем долгое время мечтал. Но вся эта история — это не конфликт с руководством канала. Я с глубоким уважением отношусь к Константину Львовичу. Тем более он понимает, какое счастье стать отцом и что есть жизнь помимо ежедневной борьбы за рейтинг, подытожил Малахов.

Но о рейтингах телеведущий, конечно, тоже думает: он пообещал если и не показать роды в прямом эфире, как Никита Джигурда, то сделать то, что поможет каналу «Россия 1».

Напомним, об уходе Андрея Малахова с Первого канала стало известно в конце июля. Вскоре выяснилось, что жена звезды, Наталья Шкулева, ждет ребенка и телеведущий планирует взять декретный отпуск. Сведения о карьерном будущем Малахова поступали противоречивые, но после того, как в сети появились кадры передачи «Пусть говорят» с новым ведущим Дмитрием Борисовым, стало понятно, что это будущее точно не будет связано с Первым каналом.

- Мои отношения с Первым каналом и моя новая работа — это не связанные вещи. Я ушел с Первого, потому что пришло время, говорит Малахов, новую передачу которого мы уже совсем скоро увидим в эфире.

A.C.

