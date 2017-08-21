Житель Имишли оштрафован за уничтожение растений

2017-08-21 11:34 | www.oxu.az | 3

На «горячую линию» министерства экологии и природных ресурсов поступила информация о том, что житель села Кюрдмахмудлу Гошгар Ахмедов уничтожил кусты тамарикса вдоль оросительного канала.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, в ходе осмотра территории выяснилось, что кусты тамарикса переехали трактором и вырвали с корнем.

Стало известно, что растения уничтожил житель села Шахмали Ахмедов. За совершение административного правонарушения Ш.Ахмедов был оштрафован на 2000 манатов.

Э.А.

