В Турции перевернулся туристический автобус, есть раненные

2017-08-21 11:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции Анталья перевернулся перевозивший туристов автобус, в результате чего по предварительным данным получили ранения 20 туристов, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Согласно сообщению инцидент произошел в 09:00 по местному времени.

О гражданстве туристов не сообщается.

По данным СМИ все раненные доставлены в ближайшие больницы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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