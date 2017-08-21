Нефтяная корзина ОПЕК 18 августа подорожала

2017-08-21 11:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 18 августа составила 48,86 доллара за баррель, что на 0,79 доллара больше показателя прошлого четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в понедельник слабо опускаются вслед за удорожанием сырья на 3 процента в ходе торгов пятницы,.

По состоянию на 11:24 понедельника, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4 процента - до 52,51 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,29 процента — до 48,37 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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