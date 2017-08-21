В Габале автомобиль упал в канал, мужчина и 3 его детей пострадали

2017-08-21 12:01 | www.apa.az | 7

Как сообщает местное бюро АПА, ДТП было зарегистрировано на автомагистрали Габала-Исмаиллы на территории села Нохургышлаг.

Навстречу автомобилю марки «Toyota Prado» (90-BH-400), за рулем которого находился житель города Баку Асадов Васиф Надир оглу (1972 г.р.), внезапно выехал автомобиль марки (ВАЗ 21010). При попытки маневрировать, чтобы избежать столкновения, Васиф Асадов потерял управление, в результате чего автомобиль упал в канал.

Водитель «ВАЗ 21010» сбежал с места аварии.

В результате ДТП Васиф Асадов, его дети – Илькин (2005 г.р.), Надир (2007 г.р.) и Нурай (2013 г.р.) получили травмы. Они были госпитализированы в Центральную больницу Габалинского района.

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.