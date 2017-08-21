Назим Ибрагимов: «Ликвидация ВАК вызвала недовольство проживающих в России азербайджанцев»

2017-08-21 12:05 | www.apa.az | 3

«Отмена регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса вызвала недовольство проживающих в России азербайджанцев».

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

Н.Ибрагимов сказал, что следует ожидать в сентябре принятия судом России соответствующего решения: «В этом направлении ведется определенная работа. После принятия решения можно будет высказывать какие-либо мнения. Ликвидация ВАК на основе судебного решения не внушает оптимизма. Подобное решение стало причиной недовольства миллионов проживающих в России азербайджанцев. Думаем, этот вопрос можно решить в более мягкой форме. В работе любой организации могут быть какие-то недостатки. При желании можно преодолеть их. Такие радикальные решения вызывают недовольство среди азербайджанцев. Надеюсь, в сентябре будет принято верное решение. В случае негативного решения мы выскажем наше мнение».