Филиал завода «Чинар» выставлен на продажу

2017-08-21 11:45 | www.oxu.az | 3

Госкомитет по вопросам имущества выставил 166 объектов госимущества на аукцион, который состоится 19 сентября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на комитет, 63 из них – малые государственные предприятия и объекты, 83 – неиспользуемые жилые участки, 20 – акционерные общества.

Одним из выставленных на аукцион объектов стал шамкирский филиал завода холодильников «Чинар». Размер земельного участка составляет 27 тыс. 150 кв метров.

Л.А.

