Туркомпания AtaTravel проводит очередную акцию

2017-08-21 12:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Начиная с 21 августа всем клиентам ООО AtaTravel купившим билет или тур будет вручен подарочный купон магазина Paris Gallery. ООО AtaTravel предлагает своим клиентам интересные туры по стране и за рубежом на летний сезон.

Генеральный директор ООО AtaTravel Вусал Алиев отметил, что компания, помимо традиционных туров, учитывая период летних отпусков, подготовила кратковременные туры по регионам и достопримечательностям Азербайджана. Разработаны новые интересные маршруты, участники туров обеспечиваются высоким уровнем сервиса и комфортабельными условиями.

ООО AtaTravel прилагает все усилия и использует все возможности для развития внутреннего туризма в Азербайджане. Для получения более обширной информации следует позвонить в ООО AtaTravel по телефону (994 12) 493-05-01 (внутренний-104) или на мобильный номер (050) 245 05 09.

В туристическом секторе группы компаний AtaHolding функционируют ООО AtaTravel, AtaTurism и отель Excelsior Hotel & Spa Baku. Учрежденное в 2011 году туристическое агентство AtaTravel представляет туристические услуги по посещению любой точки мира. Компания обеспечивает своих клиентов услугами, связанными с гостиницами, авиаперелетами, трансферами, предварительным заказами, страхованием, визами.