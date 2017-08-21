Полиция установила личность барселонского террориста

2017-08-21 12:15 | www.apa.az | 3

Полиция Каталонии сообщила, что ей удалось установить личность террориста, совершившего атаку в Барселоне.

Как передает АПА со ссылкой на «Лента.ру», об этом сообщается в официальном микроблоге службы в «Twitter».

При этом имя нападавшего пока не называется. Ранее сообщалось, что наезд на пешеходов, в результате которого погибли 15 и пострадали более 100 человек, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб.

Напомним, вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя «ИГ».