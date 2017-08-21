ВКС России уничтожили более 200 боевиков ИГ – ВИДЕО

2017-08-21 11:50 | www.oxu.az | 5

Министерство обороны обнародовало видеозапись, сделанную во время разгрома российскими ВКС колонны боевиков «Исламского государства», направлявшейся в район города Дейр эз-Зор, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Авиация ВКС ликвидировала более 20 автомобилей с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехнику, включая танки. Как сообщили в оборонном ведомстве, террористы пытаются сконцентрировать силы в провинции Дейр эз-Зор, тогда как Сирийская правительственная армия совместно с российскими ВКС выдавливает боевиков с юга провинции Ракка и с запада провинции Хомс.

В Минобороны подчеркнули, что разгром ИГ в районе Дейр эз-Зора станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирии. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, освобождение города станет определяющим событием в борьбе с террористами.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении боевиков ИГ более трех лет. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

И.Ф.