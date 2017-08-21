В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы продолжаются строительные работы (ФОТО)

2017-08-21 12:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района успешно продолжается следующий этап строительно-восстановительных работ, а также работ по благоустройству и созиданию, говорится в сообщении Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, распространенном в понедельник.

К строительным работам привлечено около 30 единиц техники и свыше 350 работников.

На этом этапе на территории в 17 гектаров ведется строительство 100 жилых домов, детсада на 50 мест, медпункта, почтового здания и других необходимых инфраструктурных объектов. Каждой семье будет выделен земельный участок площадью в 0,10 га. В поселке будут высажены зеленые насаждения (на территории в 1,75 га), а также проложены дороги и создана другая инфраструктура. Поселок будет полностью обеспечен газом, водой и электричеством. Проводимые строительные работы планируется завершить в течение одного месяца.

В построенные в поселке дома будут переселены вынужденные переселенцы из села Джоджуг Марджанлы.

Предпринятый Президентом Ильхамом Алиевым этот решительный шаг – начало очередных успехов и «Большого возвращения» в родные края.

Отметим, что до сегодняшнего дня для беженцев и вынужденных переселенцев было построено 96 современных поселков и многоэтажных жилых комплексов с жилой площадью 3,2 миллионов квадратных метров. В результате проделанной работы были улучшены жилищные условия 50 тысяч семей или 250 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев.

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 15 июня 2017 года, в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района начался очередной этап строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству и созиданию.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)