Петр Стоянов: Баку стал важной платформой для обсуждения мировых проблем

2017-08-21 12:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Баку превратился в важную платформу для обсуждения серьезных вызовов для мира, сказал экс-президент Болгарии Петр Стоянов, принимающий участие в Глобальном форуме молодых лидеров.

Он отметил, что форум – это место встречи молодежи с опытными людьми, обладающими культурой различных стран мира.

По мнению Стоянова, развитие отношений между мировой молодежью - важный фактор для будущего планеты: «С этой точки зрения Баку – одно из прекрасных мест для такой встречи. Это мероприятие - новая идея, объединяющая в себе также и участие молодежи».

Отметим, что Форум, проводимый при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Международного центра и при организации Низами Гянджеви, продолжит свою работу до 24 августа.

В Форуме участвуют экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Сербии Борис Тадич, экс-президент Хорватии Иво Йосипович, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, экс-президент Израиля Далия Ицик, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного Банка Исмаил Серагельдин, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

На форум также приглашены другие авторитетные общественные деятели, а также около 20 высоких гостей из числа глав крупных компаний.

Также в мероприятии принимает участие около 80 молодых лидеров и исследователей, представителей престижных высших учебных заведений, а также ряд молодых бизнесменов.

В панельных собраниях и групповых обсуждениях, проводимых в рамках заседания, молодые лидеры проведут обмен мнениями по различным темам в виде интерактивного диалога с бывшими главами государств, которые имеют большой политический опыт.

На форуме будут обсуждаться темы, посвященные индивидуальной оценке лидерства, формам лидерства, которые необходимы в современное время, различиям между мужским и женским лидерством, внутренние и внешние границы лидерства, а также организованы дебаты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)