Украинская певица Руслана: Я учусь мугаму
2017-08-21 12:00 | www.oxu.az | 3
«Азербайджан является уникальной и демократической платформой для того, чтобы собрать вместе совершенно разных людей».
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала прибывшая в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров украинская певица Руслана.
Она сказала, что всегда принимает участие в культурных проектах в Азербайджане, а также в связанных с Eurovision процессах:
«Я учусь мугаму. Меня пригласили на это мероприятие как «голос Майдана». Здесь мы обсуждаем, как люди могут изменить мир. Новые лидеры способны создать новый мир».
И.Ф.