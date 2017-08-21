Украинская певица Руслана: Я учусь мугаму

2017-08-21 12:00 | www.oxu.az | 3

«Азербайджан является уникальной и демократической платформой для того, чтобы собрать вместе совершенно разных людей».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала прибывшая в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров украинская певица Руслана.

Она сказала, что всегда принимает участие в культурных проектах в Азербайджане, а также в связанных с Eurovision процессах:

«Я учусь мугаму. Меня пригласили на это мероприятие как «голос Майдана». Здесь мы обсуждаем, как люди могут изменить мир. Новые лидеры способны создать новый мир».

И.Ф.