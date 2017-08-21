Задушившая 5-летнего сына мать отказалась от дачи показаний

2017-08-21 12:07 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Назили Гулубековой, обвиняемой в убийстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на подготовительном заседании под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан обвинительный акт.

Н. Гулубекова отказалась от дачи показаний. Она отметила, что плохо себя чувствует.

Затем был допрошен брат Н. Гулубековой в качестве ее законного представителя. Он отметил, что ранее у сестры болезни не было:

«Когда я пришел домой, трагедия уже случилась. Там были сотрудники МЧС и ее супруг Рустам. После прихода полиции взломали дверь. Рустам был очень встревожен. После того, как вошли внутрь, вызвали врача. Ребенок лежал на диване».

Он отметил, что сестра всегда была замкнутой в себе: «После этого я узнал, что она вступила в религиозную секту».

Во время выступления брата Н. Гулубекова с места начала совершать необычные действия.

В настоящее время продолжается судебное заседание.

Отметим, что совершившая ужасное убийство Назиля Гулубекова 1983 г.р. была членом одного из религиозных течений в Баку.

Она убила 5-летнего сына Фарида Гулузаде путем удушения. Убийство произошло в Ясамальском районе столицы в одной из квартир по адресу улица Д. Буньядзаде, дом 15. В ней было обнаружено тело проживавшего там Фарида Гулузаде 2011 г.р.

Стало известно, что ребенок был убит матерью Назилей Гулубековой, являющейся последовательницей одного из течений христианского направления. Н. Гулубекова отметила, что зажала рот сына тряпкой, чтобы «изгнать бесов». В результате ребенок задохнулся и умер.

Э.А.

