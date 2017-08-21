Иран призвал Турцию начать совместные операции против РПК на севере Ирака

2017-08-21 12:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран призвал Турцию приступить к совместным операциям против террористической организации РПК на севере Ирака, сообщают в понедельник турецкие СМИ. Согласно сообщению СМИ, это предложение обсудили между собой в Анкаре глава генштаба Ирана Мохаммад Хоссейн Багери и глава Гештаба Турции Хулуси Акар.

Сообщается, что в настоящее время Иран и Турция ведут переговоры для начала военных операций на севере Ирака в девяти точках.

О других деталях предстоящей военной операции не сообщается.

Отметим, что Глава Генштаба Мохаммад Хоссейн Багери посетил Анкару 15 августа текущего года.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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