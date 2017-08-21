Безветренная и влажная погода неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей
2017-08-21 12:34 | www.apa.az | 3
Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.
Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-25°, днем 34-36°, в Баку ночью 22-24°, днем 31-36° тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-45%
Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове до 24 августа в некоторые часы безветренная и относительно влажная погода может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 34-39°, в горах ночью 13-18°, днем 24-29° тепла.