Безветренная и влажная погода неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей

2017-08-21 12:34 | www.apa.az | 3

Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-25°, днем 34-36°, в Баку ночью 22-24°, днем 31-36° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-45%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове до 24 августа в некоторые часы безветренная и относительно влажная погода может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 34-39°, в горах ночью 13-18°, днем 24-29° тепла.