Рамзана Кадырова назвали вероятным преемником Путина

2017-08-21 12:15 | www.oxu.az | 3

Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг из 20-и наиболее вероятных преемников президента России Владимира Путина.

Как передает Oxu.Az, рейтинг есть в распоряжении Газеты.Ru.

«В список включены персоны, наиболее часто фигурировавшие в раскладах в числе гипотетических «преемников» или наиболее активно претендовавшие на эту роль», - поясняет фонд.

Для оценки были выбраны пять критериев — публичность, ожидания, активность, неконфликтность и «слабость субъективности», каждый из которых оценивался по пятибалльной шкале.

Первую строчку рейтинга занял премьер-министр Дмитрий Медведев, набравший 21 балл. Следом за ним идет мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов), на третьей строчке — губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов).

Также в список вошли председатель Госдумы Вячеслав Володин (9-я строчка), глава Чечни Рамзан Кадыров (14-я строчка) и основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный (18-я строчка).

Н.О.