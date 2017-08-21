Рафаэль Надаль вернул себе звание первой ракетки мира

2017-08-21 12:30 | www.oxu.az | 3

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые с июля 2014 года возглавил рейтинг ATP, вернув себе звание первой ракетки мира. Стоит отметить, что он опередил британца Энди Маррея — предыдущего лидера, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Сам Маррей опустился на вторую строчку. Третье место осталось за швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

Четвёртое и пятое места рейтинга остались за швейцарцем Стэном Вавринкой и сербом Новаком Джоковичем.

Н.О.