Назим Ибрагимов: Решение о ВАК может быть принято в сентябре

2017-08-21 12:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ликвидация Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) вызвала обеспокоенность среди проживающих в России азербайджанцев. Полагаю, что в сентябре будет принято правильное решение. Об этом в понедельник сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

Назим Ибрагимов сказал, что сегодня пока рано высказывать мнение по данному вопросу. «Необходимо дождаться связанного с этим вопросом соответствующего решения суда в сентябре. В этом направлении ведется соответствующая работа. После принятия решения можно выразить определенное мнение. Ликвидация ВАК была негативно встречена миллионами азербайджанцев, проживающих в России. Думаем, что возможно более мягкое урегулирование данного вопроса», - отметил Ибрагимов.

Глава Госкомитета добавил, что в системе управления той, или иной организации могут быть определенные недочеты. «При желании их можно устранить и решить вопрос. Принятие таких радикальных решений приводит к недовольству среди азербайджанцев. Думаю, что в сентябре будет принято правильное решение. И мы выразим свое мнение в случае принятия негативного решения», - отметил председатель Госкомитета.

Напомним, что 15 июня 2017 года Всероссийский азербайджанский конгресс подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда Российской Федерации от 15 мая 2017 года в Апелляционную коллегию Верховного суда России.

Ранее, 15 мая, на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)