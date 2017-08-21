Mekke'de Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı

2017-08-21 12:42 | www.trend.az | 1

Sivil Savunmalığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin Al Aziziyah ilçesinde Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı.

Olayda ölen ya da yaralanan yok.

KLİMA ÜNİTESİ YANDI

Sivil Savunma sözcüsü Nayef El Şerif tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı olmadığı belirtilirken yangının otelin 8 katındaki klima ünitesinin yanması sonucu olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

MÜŞTERİLER OTELE GERİ DÖNMEYE BAŞLADI

Çoğunluğunu Türk ve Yemenli müşterilerin oluşturduğu ve hiç boş yer olmadığı belirtilen 600 kişilik otel tahliye edildirken müşterilerin otele geri dönme hazırlığı yaptığı belirtildi.

Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilecek olan hac ibadeti için Mekke'ye yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın gitmesi bekleniyor.