Погода будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

2017-08-21 12:44 | www.oxu.az | 3

Во вторник, 22 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове не ожидается осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 35-45%.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане - 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическим прогнозам, до 24 августа на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода, однако в некоторые часы относительно влажная погода может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.

Э.А.

