Две оппозиционные партии Грузии выдвинули единого кандидата в мэры Тбилиси

2017-08-21 13:36 | www.apa.az | 4

Оппозиционные партии Грузии «Демократическое движение» и «Свободная Грузия» выдвинули единого кандидата на пост мэра столицы.

Как сообщает местное бюро АПА, им является председатель партии «Свободная Грузия» Каха Кукава. Председатель партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе на пресс-конференции заявила, что перед выборами принято важное решение: «Только единый кандидат может пройти во второй тур. К сожалению, другие оппозиционные партии отказались от выдвижения единого кандидата».

Таким образом, число кандидатов на пост мэра Тбилиси достигло 7.

Отметим, правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост мэра Тбилиси кандидатуру бывшего министра энергетики Каху Каладзе, оппозиционная партия «Единое национальное движение» - кандидатуру журналиста Залу Удумашвили, оппозиционная партия «Европейская Грузия» - кандидатуру Элене Хоштария, партия «Движение за созидание» - кандидатуру Тенгиза Шергелашвили, партия «Альянс патриотов Грузии» - кандидатуру вице-спикера парламента Ирмы Инашвили. В выборах также примет участие независимый кандидат Алеко Элисашвили.