В Казахстане хотят запретить хиджаб

2017-08-21 12:54 | www.oxu.az | 2

В министерстве по делам религий и гражданского общества Казахстана состоялось заседание под председательством вице-министра Берика Арына. Темой заседания стало обсуждение проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает 24 Хабар.

Проект предлагает введение норм, которые позволят регулировать получение духовного образования гражданами страны за рубежом и участие госслужащих в религиозной деятельности, а кроме того, установят запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, заключение брака по религиозным обрядам и т.п..

Еще же в законопроекте предусмотрен запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений и распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, что призвано усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.

Н.О.