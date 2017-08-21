Рахиб Азери отмечает 55-летие: Делаю ту работу, которую люблю

2017-08-21 12:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский теле- и радиоведущий, знаток джаза, пресс-секретарь Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", ведущий Xəzər FM Рахиб Азери сегодня отмечает 55-летие, сообщает Trend Life.

Рахиб Азери родился 21 августа 1962 году, и по его словам, в детском саду мечтал быть космонавтом. Тогда перед глазами был образ Юрия Гагарина. Однако, поступил в Нефтяную академию, по профессии энергетик. Десять лет работал по профессии, дослужился до должности заместителя начальника двух управлений. Но он считал, что высокая должность - не главное в жизни человека, и мечтал стать журналистом, работать на радио. Его завлек образ человека, который всегда куда-то бежит с сумкой на плече, добывает информацию с магнитофоном. Тогда на экраны вышел первый фильм про журналиста "Главное интервью", который снял Эльдар Гулиев, и Рахиб еще больше влюбился в этот образ. И однажды это осуществилось. В 1994 году, когда открылся ANS броcил работу и карьеру, и предложил сценарии для радиоэфира 102 ANS ÇM. Первая передача была посвящена известному музыканту Филу Коллинзу, вторая - Рашиду Бейбутову. Только после этих передач его зачислили в штат. Это памятное событие для меня произошло 9 января 1995 года. Передача тогда называлась "Ретро" и выходила она в эфир ровно пять лет.

Рахиб Азери известен не только как настоящий профессионал, который многие года жизни отдал искусству ведущего, но и как человек высокой культуры и приятный собеседник, очень добродушная и обаятельная личность. Рахиб Азери является единственным ведущим на Южном Кавказе и Средней Азии, который вот уже 23 год ведет различные проекты, сникавшие любовь миллионов зрителей и слушателей. Он является автором и ведущим таких популярных телепроектов как "Kiçik-qala, 84", "Bizim kino", "Yurdumun dəyərləri", “Sirdaş” и т.д. Работал в радиоэфире ANS ÇM, Anten FM, Lider Jazz FM и Burc FM.

Свою творческую жизнь он посвятил пропаганде истории и культуры страны, национальной и мировой музыки, и поныне систематически организует экскурсионные курсы по достопримечательностям Баку.

"Я не амбициозный человек, не карьерист. Я просто по жизни делаю то, что приносит мне удовлетворение. Делаю ту работу, которую люблю. За эти годы понял одно - необходимо просвещать людей и давать хорошую музыку. Это не "кусок хлеба", а моя - настоящая жизнь. Сажусь за пульт, открываю "ползунок" и выплескиваю свои чувства в эфир, мне это очень нравится, и получаю от этого огромное удовольствие. Я должен сам получать удовольствие от работы, тогда и смогу передать эти чувства слушателям. Я всегда стремился делать хорошие передачи, пытался заставить людей задуматься над происходящим вокруг. На протяжении всей своей деятельности я никогда не гнался за высокими рейтингами. Моей целью было делать качественные передачи, которые охватывали бы историю, культуру, искусство, обычаи и традиции нашего народа. У меня были дискуссионные клубы, где мы обсуждали разные животрепещущие темы, что приносило свои плоды", - говорит Рахиб Азери, который является большим патриотом родной земли.

«Каждый гражданин Азербайджана должен с уважением относиться к истории своей страны, флагу, культуре, искусству. Пусть каждый человек нашей страны не забывает о том, что он, прежде всего, является человеком, а во-вторых, азербайджанцем. В-третьих, необходимо сохранять знания, оставленные нам предками, а главное не забывать нашу историю, без которой, у нас не будет достойного будущего! Необходимо быть терпеливыми и видеть впереди идущем человеке, такого же гражданина, как и вы, и относиться к людям с уважением», - говорит Рахиб Азери.

От имени коллектива АМИ TREND поздравляем Рахиба Азери со знаменательным событием в жизни и желаем дальнейших успехов и процветания!

(Автор: Вугар Иманов)