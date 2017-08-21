Систему поиска лекарств Азербайджана интегрируют с международными аналогами

2017-08-21 12:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Онлайн-система поиска лекарственных препаратов Азербайджана - tabletka.az будет интегрирована с аналогичными системами, функционирующими в США, в Европейских странах, в Саудовской Аравии и в странах СНГ, сказал Trend в понедельник руководитель проекта Эмин Султанов.

По словам Султанова, в настоящее время ведутся переговоры о возможной интеграции систем, что важно для посещающих Азербайджан иностранных граждан в поиске нужных им лекарственных препаратов.

"В настоящее время к системе tabletka.az подключено около 100 аптек. База данных свыше 40 аптек обновляется регулярно. Общее количество зарегистрированных в базе системы лекарственных препаратов превышает 30 тысяч. Согласно ближайшим планам, функционал tabletka.az будет доступен пользователям мобильных устройств работающих под управлением Android и iOS, после чего появится также возможность оплаты в режиме онлайн", - сказал Султанов.

Система поиска лекарственных препаратов поддерживает азербайджанский и русский языки.

В систему добавлен модуль поиска по районам, оптимизирован поиск на трех языках. Кроме того, обновление базы осуществляется ежедневно, а заказы отправляются автоматически.

Пользователю достаточно ввести в окно поиска наименование нужного ему препарата, после чего система автоматически выдаст самые близкие к нему по месторасположению аптеки.

Также, система предоставляет информацию об аптеках, работающих круглосуточно.

(Автор: Гусейн Велиев)

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